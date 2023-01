Spagna: ministra Industria chiede sostegno a ex sindaca Carmena per elezioni Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, candidata per il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alla carica di sindaca di Madrid, ha invitato l'ex prima cittadina vicina a Mas Madrid, Manuela Carmena, ad "appoggiare il cambiamento" per strappare la guida della città al Partito popolare (Pp) alle elezioni di maggio. "Come candidata del Psoe voglio contare su Manuela Carmena. Credo che lei rappresenti il cambiamento di questa città, in cui ci sono molti madrileni che si sono immedesimati nel suo modo di intendere la città, che è un modo su cui sto lavorando", ha detto Maroto in alcune dichiarazioni ai media. "Sarà lei a decidere dove vuole stare e spero che potremo organizzare eventi e incontri insieme", ha aggiunto la ministra. Secondo il quotidiano "20 Minutos", i colloqui sono aperti poiché Maroto è già concentrata sulla preparazione di quella che si prevede sarà una campagna lunga e faticosa. L'opzione più difficile, è che il nome dell'ex sindaca compaia nelle ultime posizioni della lista elettorale di Maroto, che non ha ancora rivelato ufficialmente chi la accompagnerà. (Spm)