Medio Oriente: scontri a Jenin, Netanyahu consulta responsabili sicurezza

22 luglio 2021

- Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, ha condotto una valutazione della situazione in Cisgiordania con i responsabili della sicurezza israeliana a seguito degli scontri tra palestinesi e Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin costati nove morti. Lo riferisce una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano. Intanto, secondo il sito israeliano “Maariv”, il capo di Stato maggiore israeliano, Harzi Halevi, sta coordinando le forze di sicurezza in vista di una possibile risposta da parte dei gruppi armati palestinesi dopo le operazioni condotte a Jenin. Alla riunione con Netanyahu hanno partecipato il ministro della Difesa Yoav Galant, il capo di stato maggiore Harzi Halevi, il capo dello Shin Bet (il servizio segreto interno) Ronan Bar, il comandante delle Idf Aharon Haliva, il responsabile per le operazioni delle Forze armate Oded Basiuk e il comandante delle forze speciali Rasan Alian. Al termine dell’incontro, il ministro Galant ha dichiarato: "Lo Stato di Israele continuerà ad agire ovunque e in qualsiasi momento contro coloro che agiscono per danneggiare i cittadini di Israele. Le forze dell'ordine sono preparate a qualsiasi sviluppo nei vari settori”.(Res)