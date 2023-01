Sardegna: nel 2022 raccolte 10.160 tonnellate di pneumatici fuori uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Sardegna sono state recuperate 10.160 tonnellate di pneumatici fuori uso, equivalenti in peso a oltre 1,2 milioni di pneumatici da autovettura. Il dato lo fornisce Ecopneus è la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia, ed è responsabile di circa il 60 per cento dei PFU generati ogni anno in Italia: circa 200.000 tonnellate di PFU ogni anno, l’equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici per automobile, rintracciate capillarmente in tutti i Comuni d’Italia, dai grandi centri ai borghi, dai piccoli comuni montani alle isole minori. Secondo i dati di Ecopneus la Sardegna è la nona Regione in Italia per quantità di PFU generati e raccolti nel 2022, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella Regione. In Sardegna Ecopneus ha esaudito 2.242 richieste di prelievo di PFU arrivate da più di 600 gommisti, stazioni di servizio e autofficine. Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 2.950 tonnellate nella provincia di Cagliari, 2.444 tonnellate nella provincia di Sassari, 2.106 tonnellate di pneumatici fuori uso nella Provincia del Sud Sardegna, 1.876 tonnellate nella provincia di Nuoro, ed infine 784 tonnellate nella provincia di Oristano. (segue) (Rsc)