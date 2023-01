Appalti: Brancaccio (Ance), molto preoccupati per il meccanismo della revisione prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto preoccupati per il meccanismo della revisione prezzi. Lo ha detto la presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Federica Brancaccio, durante l’audizione alla commissione Ambiente della Camera per il decreto legislativo sul codice dei contratti pubblici. Brancaccio ha spiegato che l’Ance aveva chiesto una revisione prezzi sul modello francese ma che il nuovo codice non prevede “un reale meccanismo automatico di revisione prezzi, piuttosto un meccanismo che assomiglia troppo alle compensazioni 2021 e 2022 per far fronte parzialmente al caro materiali”. “Ancora oggi - ha concluso Brancaccio - assistiamo al mancato pagamento di queste compensazioni”. (Rin)