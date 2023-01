Autonomia: Silvestroni (Fd'I), Gualtieri non sa di cosa parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, segretario di presidenza e presidenze provinciale di Fd'I di Roma e provincia, in una nota, dichiara: “Ribadisco al sindaco di Roma che la sovranità appartiene al popolo anche nella Provincia di Roma. Sono felice - afferma Silvestroni - che grazie all'audizione parlamentare siamo riusciti a sentire la voce di Gualtieri, considerato che è evento raro, ma evidentemente è rara anche la sua interlocuzione con i vertici regionali del suo partito che appoggiano la mia proposta di legge già incardinata al senato. La legge che porta il nome di Delirio ha fallito, o meglio, non ha mai funzionato. La legge Delrio - sottolinea il senatore di Fd'I - ha tolto un riferimento fondamentale ai 120 comuni della Provincia di Roma, sia in termini di servizi che di risorse per i cittadini. La democrazia non può essere commissariata come è successo per i rifiuti. L'elezione diretta del presidente della città metropolitana di Roma capitale così come quella dei consiglieri metropolitani deve tornare nelle mani dei cittadini", conclude Silvestroni. (Com)