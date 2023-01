Alpini: La Russa, vogliamo ricordare il loro eroismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ricordato abbastanza il sacrificio dei militari italiani, che nella drammatica battaglia che diede poi il via alla ritirata si sacrificarono per consentire a chi poteva di raggiungere le retrovie e, quindi, di nuovo l'Italia. Il numero dei morti fu altissimo, ma quello che ci piace ricordare non è solo la tragedia della guerra, ma anche l'eroismo di chi in quelle circostanze non si risparmiò per dare speranza ai proprio commilitoni di poter tornare alle proprie famiglie. Il film che abbiamo visto è dedicato alle mogli, alle madri e ai figli di coloro che non sono tornati, ed è nella loro memoria e nel loro ricordo che ci associamo a questo evento e a questa giornata che li vuole celebrare". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell’anteprima, a palazzo Madama, del film "La seconda via", di Alessandro Garilli, per la Giornata della memoria e del sacrificio degli Alpini. (Rin)