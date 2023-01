Ue: Austria chiede di finanziare barriera fra Bulgaria e Turchia con fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione dei rappresentanti permanenti europei di ieri, l'Austria ha ribadito la richiesta di finanziare con fondi Ue delle "infrastrutture fisiche" per la protezione delle frontiere esterne. Lo si apprende da una fonte diplomatica europea. La richiesta si riferisce al finanziamento, chiesto a più riprese dall'Austria, per la costruzione di un muro al confine fra Bulgaria e Turchia. Barriera necessaria, secondo Vienna, a contenere il flusso di migranti irregolari che entrano in Europa via terra e che l'Austria teme possano arrivare sul proprio territorio. Una richiesta simile è stata presentata anche dai Paesi Bassi in vista del prossimo vertice europeo del 9 e 10 febbraio, che in un documento non ufficiale inviato agli Stati membri Ue, di cui "Nova" ha preso visione, scrivono: "tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili dovrebbero far parte di un pacchetto più ampio di misure di gestione delle frontiere, garantendo al contempo i diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Ue e internazionale. La questione è in discussione al Consiglio informale degli affari interni in corso a Stoccolma e potrebbe essere inserita anche nel prossimo Consiglio europeo di febbraio. (Beb)