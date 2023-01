Ucraina: Zelensky, Russia subisce "enormi perdite" nella direzione di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei tentativi di conquistare la città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, la Russia sta subendo "perdite enormi" e "non conta i caduti". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervistato dall'emittente televisiva britannica "Sky News". Zelensky ha sottolineato che, considerando la minaccia di una nuova offensiva russa nel sud e nell'est dell'Ucraina, è molto importante che l'esercito ucraino sia pronto per un possibile aumento delle ostilità. "Tutto dipende da come possiamo contenerli (le forze russe). Nell'area orientale, i russi stanno avanzando e subendo molte perdite, in quantità enorme, ma a loro (le autorità russe) non importa. Sarebbe a dire, non contano i loro militari (morti)", ha osservato Zelensky. "Da quello che abbiamo già visto e calcolato, da parte loro vi sarebbero migliaia di morti: mandano i loro semplicemente al macello", ha concluso Zelensky. (Rel)