Venezuela: denunciate perquisizioni "immotivate" in case di oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dall'arrivo dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, le forze di sicurezza del Venezuela hanno perquisito le case di dirigenti delle opposizioni, e di un giornalista critico con il governo. È quanto si legge in una denuncia del l'Assemblea nazionale 2015, i deputati delle opposizioni che controllavano il Parlamento della scorsa legislatura. "Nel tardo pomeriggio di mercoledì, funzionari della controintelligence militare (Dgcim) hanno perquisito le case di Dinorah Figuera e Auristela Vasquez, rispettivamente presidente e vicepresidente della "An 2015", entrambe in esilio. Al tempo stesso, prosegue la denuncia, le forze di sicurezza hanno trattenuto José Gregorio Meza, editore di un quotidiano ("El Nacional") in cui sono stati pubblicati articoli critici su "Nicolasito" Maduro Guerra, figlio del presidente. (segue) (Vec)