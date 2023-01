Venezuela: denunciate perquisizioni "immotivate" in case di oppositori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tusk arriva nel pieno del dibattito legato alla discussa legge sul controllo delle organizzazioni non governative, provvedimento considerato dalle opposizioni parte di una nuova prova di forza in tema di libertà civili. La legge sul finanziamento e funzionamento delle organizzazioni non governative, che il parlamento ha approvato in settimana in prima lettura, muove dall'idea che decine di enti operano con "fini politici" e sono finanziati da governi stranieri, Stati Uniti in primis. "Si tratta di appendici di organismi che operano nel mondo per garantire all'imperialismo la loro presenza ovunque", ha detto Diosdado Cabello, figura di vertice del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), tra i principali artefici della proposta. Create con scopi sociali e umanitari, ha proseguito, "le ong che operano in Venezuela sono esclusivamente politiche, e agiscono con il preciso scopo di destabilizzare". (segue) (Vec)