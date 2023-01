Cultura: Tripodi, mostra “La Grande visione italiana. Collezione Farnesina” è offerta di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra itinerante “La Grande visione italiana. Collezione Farnesina” “non è solo una mostra, ma è un’offerta di dialogo”. Lo ha dichiarato la sottosegretaria agli Affari esteri Maria Tripoli in occasione della presentazione della mostra. Gli artisti “guardano all’Asia con curiosità e attenzione, alla ricerca di nuovi ponti da costruire”, ha affermato Tripoli, indicando il desiderio di “favorire scambi”. “Sono convinta che l’arte e la cultura hanno il compito di avvicinare i popoli. Senza questo humus è difficile lavorare per la pace”, ha aggiunto, sottolineando che la diplomazia culturale serve per la pace. “Intendiamo promuovere all’estero un’immagine di Italia innovativa. Uno degli obiettivi del governo deve essere il rafforzamento della diplomazia della crescita”, ha spiegato. (segue) (Res)