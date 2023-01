Cultura: Tripodi, mostra “La Grande visione italiana. Collezione Farnesina” è offerta di dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Tripoli la mostra itinerante è “un’iniziativa davvero molto importante”. Ricordando “l’intuizione” avuta dall’ambasciatore Umberto Vattani oltre 20 anni fa, Tripodi ha affermato: “La mostra è una iniziativa particolarmente significativa di diplomazia culturale. La grande visione italiana si pone obiettivo di esprime al pubblico estero il meglio dell’arte italiana attraverso 71 opere”. “Avremo l’opportunità di ammirare oltre 60 artisti scelti per rappresentare l’arte italiana. E’ una mostra contemporanea, per contenuti e obiettivi e nasce per essere portata in Asia, nella regione più dinamica del mondo”, ha proseguito. Citando la presa di coscienza della Farnesina sulle dinamiche della geopolitica, Tripodi – che sarà presente all’inaugurazione il 6 febbraio a Singapore –, ha evidenziato che la mostra itinerante toccherà Tokyo, Nuova Delhi e Seul, “sedi strategiche per la nostra proiezione”. “Sentiamo il bisogno di essere presenti con il meglio della produzione artistica negli ultimi decenni”, ha concluso. (Res)