Usa: il deputato democratico Schiff annuncia la corsa per il Senato nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Adam Schiff ha annunciato la sua candidatura per un seggio della California al Senato federale, nel 2024, attualmente occupato da Dianne Feinstein, che non ha ancora confermato una eventuale corsa per la rielezione. In una nota, Schiff ha affermato che “stiamo combattendo per il futuro del nostro Paese: la nostra democrazia è sotto attacco da parte dei repubblicani estremisti, che pensano solo a come ottenere e mantenere il potere”. (Was)