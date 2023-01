Milano: Salvini, ci stiamo puntando tanto, ma Sala fermi gli aumenti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

23 luglio 2021

- "Stiamo puntando tanto su Milano e la Lombardia, spero che Sala la smetta di aumentare tutte le tariffe possibili per Milano e per i milanesi. Aumentare tutte le tasse comunali in un momento di difficoltà come questa per molti cittadini è complicato". Lo ha affermato il leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con la stampa a margine della sua visita, oggi, alla fiera Homi a Rho. (Rem)