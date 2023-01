Bulgaria: rischio allagamenti, dichiarato stato d’emergenza a Karavelovo e Bogdan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Karlovo, nella Bulgaria centrale, ha dichiarato a partire da oggi un parziale stato d’emergenza per i villaggi di Karavelovo e Bogdan, a rischio allagamento. Lo riporta l’emittente bulgara “Bnt”, aggiungendo che il livello d’allerta resterà in vigore per una settimana. La misura è stata adottata dal sindaco di Karlovo, Emil Kabaivanov, dopo l’innalzamento del livello dei fiumi che attraversano i villaggi. La misura sembra avere carattere precauzionale e, come precisato dal primo cittadino, al momento non sussistono rischi per i residenti.(Seb)