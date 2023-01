Balcani: Tajani, Montenegro e Bosnia due teatri su cui concentrare l’attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montenegro e Bosnia Erzegovina sono attualmente due teatri su cui concentrare l’attenzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’audizione sulla situazione nei Balcani occidentali delle commissioni riunite Affari esteri della Camera e Affari esteri e difesa del Senato, tenuta nell’aula della commissione Politiche Ue del Senato. “Lunedi a Bruxelles (al Consiglio affari esteri) ho sottolineato la necessità di porre attenzione sulla situazione politica in Montenegro. La Corte costituzionale non riesce a lavorare per il ridotto numero di giudici. Noi ci adoperiamo per un accordo tra le forze politiche per le nomine dei giudici”, ha detto Tajani. Riguardo alla Bosnia Erzegovina, secondo il ministro “la pace di Dayton deve tradursi in riconciliazione vera”. L’Italia, come ha ricordato il titolare della Farnesina, ha dato parere favorevole per l’ottenimento dello status di Paese candidato all’Ue da parte di Sarajevo. “Le nuove istituzioni hanno assicurato un cambio di passo, vanno fatte le riforme per avvicinare il Paese all’Europa”, ha detto Tajani. Il ministro ha infine annunciato nelle prossime settimane una visita a Sarajevo insieme all’omologo austriaco Alexander Schallenberg. (Res)