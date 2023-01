Giornata Memoria: all'Istituto di cultura di Belgrado un dialogo sulla Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della Memoria, che viene celebrato il 27 gennaio di ogni anno in ricordo delle vittime dell'Olocausto, l'Istituto italiano di cultura di Belgrado, in collaborazione con lo studio Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati, presenta un dialogo tra l'architetto Annalisa de Curtis e lo storico Milovan Pisarri, che avrà luogo venerdì 27 gennaio presso la sede della stessa istituzione. Ad accompagnare l'evento ci sarà una mostra di pannelli raffiguranti il Memoriale della Shoah di Milano.(Seb)