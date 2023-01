Regno Unito: Ong chiedono stop uso "illegale" di alberghi per migranti minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di cento enti di beneficenza hanno chiesto al premier britannico Rishi Sunak di fermare l'uso "illegale" di hotel per migranti, dai quali sono scomparsi centinaia di minori richiedenti asilo. "Scriviamo come enti di beneficenza per esprimere la nostra grave preoccupazione per il fatto che i bambini richiedenti asilo scompaiano - sospettati di essere vittime di tratta e sfruttati - dagli hotel del ministero dell'Interno", si legge in una nota delle Ong al governo, ripresa dal quotidiano "Financial Times". Martedì, il sottosegretario all'Immigrazione, Robert Jenrick, aveva dichiarato che 400 bambini dei 4.600 minori richiedenti asilo che temporaneamente ospitati dal Ministero dell'Interno negli hotel di tutto il Regno Unito dal luglio 2021, sono scomparsi. (Rel)