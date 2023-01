Torino: lavori sui binari della Linea 4, dal 1 febbraio parte Sud servita con bus navetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da mercoledì 1 febbraio la Linea 4 nel tratto a Sud di Torino dalla fermata Filadelfia fino al capolinea Drosso sarà servita con dei bus sostitutivi in entrambe le direzioni che passeranno ogni 5,30 minuti nelle ore di code e ogni 6,30 minuti negli altri orari della giornata. Il servizio sostitutivo servirà a permettere i lavori di sostituzione dei binari da via Gorizia a corso Cosenza. La nuova sede consentirà di utilizzare i tram al massimo delle potenzialità, senza le attuali limitazioni, per un viaggio più veloce. L’intervento, realizzato grazie ai finanziamenti del ministero dei Trasporti, prevede anche interventi sulle delle fermate di corso Giambone, che saranno in entrambe le direzioni dotate di pensilina. Il termine dei lavori è previsto entro giugno 2023. (Rpi)