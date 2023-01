Appalti: Busia (Anac), cambio disposizione conflitto d’interessi in contrasto con direttiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disposizione sul conflitto d’interessi "è stata cambiata in contrasto con la direttiva europea e con l’ordinamento in generale”. Lo ha detto Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), durante l’audizione alla commissione Ambiente della Camera per il decreto legislativo sul codice dei contratti pubblici. Per Busia “è stato introdotto un onere della prova invertito in modo improprio immaginando che l’imparzialità dell’amministrazione sia interesse solo dell’azienda pretermessa”. “No - ha argomentato il presidente dell’Anac - è un interesse generale dell’amministrazione l’agire imparziale, come prevede la Costituzione ed è richiesto dalle direttive europee”. “Per questo - ha concluso Busia - chiederemo di tornare alla formulazione che esiste oggi che è coerente con l’ordinamento internazionale e chiederemo inoltre l’indicazione del titolare effettivo”. (Rin)