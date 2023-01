Ue: lanciata oggi la piattaforma di coordinamento dei donatori per ricostruzione dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la prima riunione della piattaforma di coordinamento dei donatori multi-agenzia per sostenere il processo di riparazione, recupero e ricostruzione dell'Ucraina. Lo si apprende da un comunicato stampa della Commissione europea. La piattaforma mira a consentire uno stretto coordinamento tra i donatori internazionali e le organizzazioni finanziarie internazionali per far sì che il sostegno sia fornito in modo coerente, trasparente e responsabile. La prima riunione della piattaforma, tenutasi in videoconferenza, ha riunito funzionari di alto livello dell'Ucraina, dell'Ue, dei Paesi del G7 e di istituzioni finanziarie come la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. Altri donatori potranno unirsi alla Piattaforma nel corso del tempo. L'Unione europea, si legge nel comunicato, "è determinata a continuare a svolgere un ruolo di primo piano, a sostegno di un processo di ripresa e ricostruzione in Ucraina, che sia saldamente ancorato al suo percorso comunitario, garantendo che gli investimenti vadano di pari passo con le riforme". (Beb)