Speciale scuola: Istruzione, Valditara, rafforzare rapporto fra scuole e territorio

- “L’impegno del governo, e mio personale, è rendere le scuole interpreti delle aspirazioni del proprio territorio, così da attrarre nuove risorse dal mondo produttivo e non solo perché investire in scuola vuol dire investire i cittadini di domani”. Ne è convinto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha risposto, in Aula alla Camera, ad un’interrogazione sulle iniziative volte a favorire i contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo settore al finanziamento delle scuole. L’obiettivo, dunque, è “rafforzare il rapporto fra scuole e territorio, rispondendo alle esigenze del contesto in cui operano”, ha concluso. (Rin)