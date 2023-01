Speciale scuola: agenti della polizia incontrano alunni a San Paolo e Tuscolano per educare alla legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, da parte della questura di Roma, il progetto "Scuole sicure" dedicato all'educazione alla legalità, indirizzato ai più giovani. Nella mattinata di ieri una rappresentanza della scuola Giapponese a Roma, unitamente al dirigente scolastico e a un responsabile dell'ambasciata Giapponese si è recata in visita presso l'undicesimo distretto San Paolo. Gli agenti hanno incontrato gli alunni, i quali hanno partecipato a momenti di condivisione all'insegna del sorriso e dell'affetto dei poliziotti, visitando anche i vari uffici del distretto. In zona Tuscolano invece, i poliziotti del locale commissariato, si sono recati presso la scuola elementare Damiano Chiesa di via Marco Decumio dove hanno incontrato 80 alunni e 6 maestre. Durante l'incontro, come sempre, sono stati affrontati temi riguardanti il bullismo e l'uso corretto della Rete e dei social. (Com)