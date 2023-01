Speciale scuola: Floridia (M5s), ricette Calderoli-Valditara mix letale per istruzione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mix delle ricette di Valditara e della regionalizzazione di Calderoli “è letale per la scuola pubblica italiana”. Così in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Barbara Floridia. "Per il ministro Valditara un docente che si forma e che ottiene ottimi risultati con i propri studenti dovrebbe guadagnare meno di un altro meno preparato solo perché vive al centro-sud dove la vita costerebbe meno. È una visione inaccettabile e svilente del ruolo del docente, che peraltro non ha nulla a che fare con il merito”, sottolinea Floridia, che aggiunge: “Aprire poi alle sponsorizzazioni private senza vincoli come vorrebbe Valditara creerebbe un divario insanabile non solo e non tanto tra Nord e Sud, ma tra studenti delle grandi città e dei piccoli paesi, e tra centro e periferia. Già oggi il sistema di istruzione è attraversato da diseguaglianze profonde, bisogna lavorare per diminuire i divari non per accentuarli come invece intende fare questo governo con la sua visione ideologica, privatistica ed anti-inclusiva. Di una cosa però Valditara e il governo possono essere sicuri: il Movimento 5 stelle sarà accanto a insegnanti, studenti e personale scolastico contro questo disegno assurdo". (Rin)