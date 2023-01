Speciale scuola: ambasciata Madrid commemora la Giornata della Memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera avrà luogo, presso l'Istituto italiano di cultura di Madrid, sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia, la commemorazione della Giornata della Memoria organizzata in collaborazione con Casa Sefarad. Parteciperà l'architetto Guido Morpurgo, uno degli ideatori del Memoriale della Shoah presso il binario 21 della stazione centrale di Milano, luogo da cui partivano i deportati, mentre la senatrice a vita e testimone vivente dell'Olocausto Liliana Segre interverrà con un video-messaggio. Nella giornata di domani, la commemorazione proseguirà presso la Scuola statale italiana di Madrid, con letture tratte dalle testimonianze di quel tragico periodo. Per l'occasione è stato invitato anche lo stesso architetto Morpurgo, che dialogherà con gli allievi. L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, lunedì scorso aveva partecipato a un evento ufficiale dedicato alla Shoah, organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Spagna, a cui avevano preso parte testimoni dell'Olocausto, membri della comunità ebraica in Spagna e rappresentanti istituzionali. (Spm)