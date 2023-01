Speciale scuola: De Cristofaro (Avs), stipendi differenziati spaccano Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Valditara "getta la maschera e propone stipendi differenziati per il personale della scuola. Ovviamente quelli alti sono per il Nord, mentre per chi lavora nelle scuole del Mezzogiorno stipendi più bassi tanto vivono al sud. Gli stipendi differenziati spaccano la scuola e il Paese. Valditara anticipa quello che vuole fare Calderoli con l'Autonomia differenziata. Due proposte che aumentano le disuguaglianze. Un progetto che contrasteremo nelle Aule parlamentari e nel Paese". Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. (Com)