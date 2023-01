Speciale scuola: De Luca (Pd), Valditara va fermato come Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del ministro Valditara "di differenziare gli stipendi dei docenti in base al territorio in cui lavorano è l'altra faccia della brutta medaglia dei propositi della destra sull'Autonomia differenziata per le Regioni. Filosofia e rischi connessi sono infatti gli stessi, a cominciare dall'allargamento del gap, dei divari, delle diseguaglianze, tra il Nord e il Sud del Paese. Serve invece un investimento serio sul nostro sistema scolastico tramite risorse che facciano crescere gli stipendi di tutti insegnanti in linea con gli standard europei e valorizzino il loro ruolo centrale all'interno dell'istituzione scolastica. Perché il diritto allo studio e l'accesso a un percorso valido ed efficiente è un diritto di tutti e a tutti va garantito con pari dignità e opportunità". Lo afferma in una nota il vicepresidente dei deputati del Partito democratico, Piero De Luca, che aggiunge: "Valditara, invece, minaccia di imboccare una scorciatoia e di aumentare le buste paga solo per il personale docente del Nord. Un'altra manovra contro il Mezzogiorno, verso il quale questo governo mostra un vero accanimento imbarazzante e pericoloso. Un disegno irricevibile che va fermato assolutamente e per questo incontrerà la netta opposizione del Partito democratico, come già sta avvenendo nei confronti del progetto incostituzionale del ministro Calderoli". (Com)