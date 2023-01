Balcani: Tajani, essere presenti per non lasciare spazio ad altri attori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante essere presenti come Italia e come Europa nei Balcani occidentali per non lasciare spazio “vuoto” che altri soggetti internazionali possono riempire. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande nel corso di un’audizione sulla situazione nei Balcani occidentali delle commissioni riunite Affari esteri della Camera e Affari esteri e difesa del Senato. “La Russia, ma anche Cina, Turchia, Arabia Saudita, cercano di svolgere un ruolo ‘legittimo’, il loro interesse in un’area così importante”, ha osservato Tajani rispondendo alla domanda su una possibile influenza sempre più forte della Russia in Serbia. Il titolare della Farnesina ha sottolineato la necessità di un’azione e di una presenza fisica più forte di Italia ed Europa. “Forse dobbiamo fare di più. Serve una presenza costante, ripetuta, di un sistema italiano ed europeo, senza che il sistema europeo diventi terreno di scontro fra alcuni Paesi ed altri”, ha detto ancora Tajani. La Serbia ma anche gli altri Paesi, ha concluso Tajani, devono sentirsi parte di una visione a lungo termine. “Perché se nella sostanza lasciamo campo libero, se non abbiamo strategia e visione, è chiaro che la tentazione di appartenere ad altri sistemi si fa sempre più forte”, ha infine detto Tajani.(Res)