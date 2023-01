Imprese: Spada (Assolombarda), energia, lavoro e innovazione i temi prioritari del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve fare molto di più anche sul tema del lavoro: bisogna agire rapidamente sui salari, specialmente ora che l'inflazione sfiora il 12%. Non smetteremo mai di chiedere una vera riduzione del cuneo fiscale pari a 16 miliardi: è l'unica strada per colmare il gap con l'Europa rispetto alla quale abbiamo una differenza di 12 punti percentuali a svantaggio dei salari italiani. Il taglio del cuneo fiscale vale per tutti i lavoratori più fragili e in particolare per i giovani, per i quali abbiamo proposto una fiscalità agevolata al 5% per i primi cinque anni di attività lavorativa". "Un'altra priorità riguarda l'innovazione e, in particolare, gli strumenti di Industria 4.0, leve essenziali di crescita. Purtroppo la legge di Bilancio 2023 non è stato in grado di reperire le risorse necessarie a rifinanziare il Piano Industria 4.0 e abbiamo assistito a un depotenziamento di molti strumenti utili. Sappiamo che il Governo si è impegnato a reperire le risorse e che è in corso una trattativa con l'Unione Europea rispetto alla possibilità di utilizzare i fondi complementari del PNRR a tal fine: speriamo che il via libera possa arrivare il prima possibile" - conclude Alessandro Spada. (Com)