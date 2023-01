Veneto: Zaia, gare Super-G a Cortina d'Ampezzo sono perfetto test per Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cortina d'Ampezzo "sono i giorni delle pagine di storia. Dopo i successi e i podi delle ragazze della valanga rosa 2023, sabato e domenica toccherà a due Super-G per gli uomini, una specialità che non approdava sulla Perla delle Dolomiti da 33 anni, e che ci torna in una stagione che si può ben definire un perfetto stress test in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La pista Olimpia, già promossa a pieni voti dalle ragazze, si mette alla prova con gli uomini, ma non ho dubbi che sarà un nuovo successo". Queste le parole di Luca Zaia, presidente della regione Veneto, in merito alle gare sciistiche dei prossimi giorni. "Cortina e tutto lo sport veneto attendono a braccia aperte le squadre, i tecnici, i preparatori, gli ski men, i giornalisti per far sì che si viva un nuovo week end di spettacolo e adrenalina dove, fra tre anni, saranno i cinque cerchi a emozionarci. La pista è perfettamente preparata (come si è visto con la femminile) da operatori che il mondo dello sci ci invidia. Il tempo non dipende da noi, ma le previsioni appaiono buone. Del resto, con questi atleti jet, farà comunque molto caldo. A tutti auguro risultati di prestigio, divertimento, spettacolo in uno degli scenari montani più affascinanti del mondo: le Dolomiti venete", ha concluso Zaia. (Rev)