Trasporti: assessore Roma, al via lavori riqualificazione piazzale stazione Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno domani i lavori per la riqualificazione di piazzale Flavio Biondo, antistante alla stazione di Trastevere a Roma, che dureranno circa sei mesi. Lo annuncia in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "L'obiettivo dell'amministrazione – spiega Patanè - è quello di far sì che le stazioni ferroviarie e metropolitane possano sempre di più dialogare con la città, essere connesse con i quartieri limitrofi attraverso percorsi pedonali e ciclabili. L'intervento in questione va proprio in questa direzione: far diventare le stazioni un nodo dell'intermodalità per rendere semplice e accessibile il trasporto pubblico ferroviario e locale dai quartieri limitrofi nell'ottica della 'città dei 15 minuti' che abbiamo l'obiettivo di realizzare. Il progetto – aggiunge Patanè - favorirà il trasporto pubblico locale, trasformerà l'area in un hub multimodale, garantirà l'accesso in sicurezza alla stazione e permetterà l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'area centrale del piazzale, tra i binari del tram, sarà dedicata al trasporto pubblico su gomma con la realizzazione di banchine e pensiline e la riorganizzazione del parcheggio dei taxi. Sarà poi creato, per la sicurezza dei pedoni, un ampio passaggio pedonale per l'accesso alle pedane bus e quello diretto alla stazione di Trastevere. Sempre a beneficio di chi andrà a piedi sarà ampliato il marciapiede della piazza lato Circonvallazione Gianicolense. La parte est sarà riorganizzata con aree verdi, spazi pedonali e rastrelliere per biciclette. Su un altro lato sorgeranno aree per carico e scarico merci, ricarica veicoli elettrici, car sharing e parcheggi per disabili. Sarà poi ricavata una zona di 'kiss & ride' – conclude Patanè - per consentire un veloce accesso alle auto private che però non potranno in nessun modo sostare".(Com)