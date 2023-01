Sport: al PalaVesuvio sabato e domenica il Circuito Europeo Cadetti di fioretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle pedane del PalaVesuvio, sabato 28 e domenica 29 gennaio, andrà in scena il Circuito Europeo “Cadetti” di fioretto maschile e femminile. La manifestazione vedrà confrontarsi 218 uomini e 172 donne sulle pedane del palazzetto di Ponticelli a Napoli, completamente rinnovato in occasione delle Universiadi del 2019. Secondo l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante: “Ospitare un evento internazionale è motivo di grande orgoglio per la nostra Napoli. Il Circuito Europeo Cadetti under 17 di Fioretto Maschile e Femminile rappresenta un ottimo punto di partenza per la nostra candidatura a Capitale Europea dello Sport 2026. La manifestazione di altissima rilevanza sportiva, che si terrà al Pala Vesuvio di Ponticelli, rappresenta appieno il nostro modo di intendere lo sport, uno sport che partendo dalle periferie mira al riscatto dell'intera città. Mi aspetto un Palazzetto pieno che faccia da cornice a questa splendida competizione”.(ren)