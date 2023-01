Piemonte: Alcotra 2021-2027, approvati 6 progetti per un valore di oltre 4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di sorveglianza di Alcotra, uno dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera che intende rafforzare la coesione tra i territori Francesi ed Italiani, si è riunito questa mattina per approvare il programma 2021-2027. La Regione Piemonte ha visto l'approvazione di 6 progetti per un valore di oltre 4 milioni di euro. "La nuova programmazione 2021-2027 è partita a novembre con l'incontro di Chamonix. Oggi sono stati approvati i progetti che sono la transizione verso la nuova programmazione - ha affermato il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso -. Per il Piemonte 6 progetti legati in particolare alla promozione turistica e alla mobilità ciclabile, per un totale di oltre 4 milioni. E' attualmente aperto il primo bando che si chiuderà il 15 febbraio, con una dotazione finanziaria di 25 milioni. Nel corso del Comitato di oggi è stato stabilito il calendario dei prossimi bandi", ha concluso. (Rpi)