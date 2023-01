Ue: Commissione sollecita Italia e Spagna ad applicare direttiva anti riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto delle decisioni in merito alle procedure di infrazione europee di gennaio, la Commissione europea ha inviato oggi lettere di costituzione in mora a Spagna e all'Italia a causa della non corretta applicazione della Direttiva antiriciclaggio. Dopo che Spagna e Italia avevano notificato un recepimento completo della direttiva, si legge nel comunicato stampa rilasciato dall'esecutivo Ue, "la Commissione ha individuato diversi casi di non corretta applicazione, che si riferiscono al funzionamento di una delle sue chiavi di volta: l'istituzione dei registri centrali della proprietà effettiva". Come si legge nella nota, "il miglioramento della trasparenza è fondamentale per combattere l'uso improprio delle entità giuridiche e gli Stati membri devono garantire che le informazioni sui reali proprietari di queste entità giuridiche (i loro titolari effettivi) siano archiviate in un registro centrale". A tal fine, si specifica nel comunicato, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, o un altro registro centrale. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di Spagna e Italia entro due mesi, la Commissione può decidere di proseguire la procedura di infrazione e inviare un parere motivato. (Beb)