Agroalimentare: Confagricoltura, solidarietà ai bieticoltori francesi, Italia sostenga richiesta Parigi

- Piena solidarietà ai bieticoltori francesi che rischiano un rilevante danno economico a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sulle deroghe al divieto, in vigore dal 2018, delle sementi trattate con neonicotinoidi. È quanto afferma Confagricoltura in merito alla sentenza emessa a circa un mese dalle semine per i raccolti di quest'anno. La Francia è il primo produttore di zucchero da barbabietole nella Ue. Sulla base del pronunciamento della Corte di Giustizia, gli Stati membri non possono disporre con provvedimenti nazionali, anche in circostanze eccezionali, deroghe al divieto di utilizzo e immissione sul mercato di sementi trattate con neonicotinoidi. In Francia, con una legge approvata dal Parlamento nel 2020, le deroghe sono state varate per la coltivazione delle barbabietole per un periodo massimo di tre anni. Confagricoltura non intende entrare nel merito della sentenza, ma fa notare che si è determinata una preoccupante frattura tra la pronuncia della Corte di Giustizia e le esigenze agronomiche delle imprese agricole a difesa delle produzioni. (segue) (Com)