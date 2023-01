Agroalimentare: Confagricoltura, solidarietà ai bieticoltori francesi, Italia sostenga richiesta Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, in Francia, la diffusione degli afidi ha provocato una contrazione dei raccolti di barbabietole del 30 per cento e un danno economico di 800 milioni di euro. Oltre alla deroga, è stato lanciato un programma pubblico di ricerca e sperimentazione per mettere a disposizione degli agricoltori, a partire dal 2024, alternative ai neonicotinoidi valide sotto il profilo tecnico ed economico. Per un'evidente questione di reciprocità, Confagricoltura ritiene che l'Italia dovrebbe sostenere la richiesta, annunciata dal governo francese, di attivazione della clausola di salvaguardia per garantire che semi, barbabietole ed etanolo prodotti nei Paesi terzi e destinati al mercato europeo non siano stati trattati con neonicotinoidi. A pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, accogliendo la richiesta avanzata dall'organizzazione degli agricoltori britannici (Nfu) e in linea di continuità con le decisioni già assunte nel 2021 e 2022, il governo di Londra ha autorizzato anche quest'anno l'utilizzo d'emergenza di sementi trattate con neonicotinoidi. (Com)