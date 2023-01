Casa: Boccia, serve moratoria mutui, governo inerme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il governo vuole davvero aiutare le famiglie, mettendo da parte la propaganda, farebbe meglio a bloccare l'aumento vertiginoso dei mutui". Lo ha detto Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Isoradio. "Lo abbiamo fatto tempestivamente e per un lungo periodo con il governo Conte 2 durante il lockdown in pandemia e lo riproponiamo di nuovo oggi: serve una moratoria di un anno delle rate dei mutui, di cui si faccia carico lo Stato, in modo da dare un po' di sollievo alle famiglie italiane che sono messe a dura prova dell'inflazione causata principalmente dall'aumento dei costi dell'energia e di molte materie prime", ha aggiunto. (Rin)