Pd: assessore Roma in comitato promotore Bonaccini, "sfida importante"

18 ottobre 2021

- Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, è entrato a far parte del comitato promotore nazionale del candidato a segretario del Partito democratico, Stefano Bonaccini. Lo comunica Zevi in una nota. "In un momento difficile per la sinistra italiana e internazionale, occorre rimboccarsi le maniche e guardare avanti. Per questo motivo ho accettato con piacere la proposta di Stefano Bonaccini, candidato a segretario del Partito democratico, di far parte del suo comitato promotore nazionale. Bonaccini rappresenta, insieme alla nuova classe dirigente che accompagna la sua candidatura, quel misto di solidità e rinnovamento di cui il Pd ha bisogno, e a cui voglio provare ad apportare un contributo sulla base della mia esperienza di militante civico, di ricercatore e di amministratore locale". (Com)