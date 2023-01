Imprese: Salvini, fiera Homi è modello che conto di estendere ad altre regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Homi c'è il tessile, c'è l'innovazione, è un modello che conto, da ministro delle infrastrutture, di poter estendere ad altre regioni". Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine della sua visita oggi a Homi a Rho Fiera. "Sono orgoglioso di essere da vicepremier a inaugurare un gioiello, l'ennesima fiera da record di artigianato, piccole e medie imprese lombarde e italiane. Ci sono dati eccezionali per quanto riguarda l'Italia e la Lombardia e Milano in particolare", ha aggiunto. "La Lombardia è la prima regione industriale d'Europa, prima per posti di lavoro che creerà nel 2023 e questo vuol dire attrazione di investimenti stranieri, prima per attrazione turistica e fiere da record", ha concluso Salvini. (Rem)