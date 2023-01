Ue-Italia: Weber (Ppe) apre ad alleanza con Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, apre a un'alleanza tra la sua formazione e Fratelli d'Italia (Fd'I). Nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke, il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha affermato di condividere le preoccupazioni per la storia “post-fascista” del partito guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tuttavia, ha sottolineato Weber, “oggi parliamo di come possiamo risolvere insieme le grandi questioni dell'Europa come europei”. Il leader del Ppe ha aggiunto di avere l'ambizione che la sua formazione vada “così bene alle elezioni europee del prossimo anno da rimanere il più forte, in grado di plasmare la politica nei prossimi cinque anni”. Al Parlamento dell'Ue, Fd'I fa parte dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), il gruppo presieduto da Meloni. Secondo il settimanale “Der Spiegel”, mentre esclude ogni collaborazione con la formazione nazionalconservatrice Alternativa per la Germania (AfD), Weber vede delle “intersezioni” tra il Ppe e Fd'I. Al riguardo, il vicepresidente della Csu ha elencato i tre principi fondamentali dei popolari europei, che sono “a favore dello stato di diritto, a favore dell'Europa, a favore dell'Ucraina”. Il presidente del Consiglio rispetta “almeno in parte” questi principi. Come osservato da Weber, infatti, Meloni è “costruttiva in Europa, è dalla parte dell'Ucraina, e non ci sono problemi con lo stato di diritto in Italia”. Negli ultimi mesi, il presidente del Ppe ha suscitato scalpore nella propria formazione per gli incontri con la leader di Fd'I. (segue) (Geb)