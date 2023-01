Ue-Italia: Weber (Ppe) apre ad alleanza con Fd'I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, come nota “Der Spiegel”, i contatti di Weber con l'estrema destra in Italia potrebbero far apparire “meno credibile” in Germania la presa di distanze dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e della Csu da AfD. Tuttavia, il presidente del Ppe intenderebbe misurare Fd'I “dalle sue azioni”. Tra i popolari europei, Weber avrebbe ripetutamente affermato che sta esplorando un avvicinamento al partito di Meloni, secondo quanto appreso da “Der Spiegel”. Una collaborazione tra il Ppe e almeno parti di Ecr non sarebbe una novità, con i nazionalconservatori che si sono impegnati a sostenere la popolare Roberta Metsola dopo la sua elezione a presidente del Parlamento europeo. (Geb)