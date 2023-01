Ue-Israele: a Bruxelles bilaterale presidente Herzog con Picierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del Giornata della memoria la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, ha incontrato a Bruxelles il presidente israeliano Isaac Herzog. Lo riferisce una nota stampa. Al centro del bilaterale il contrasto all'antisemitismo, nelle vecchie e nuove forme, ricordando come la fine della Shoah abbia rappresentato uno degli snodi sui cui si è sviluppato il processo di integrazione europea. L'Ue oggi svolge un ruolo fondamentale nella contrapposizione al complottismo di matrice antisionista. Oggi, per esempio, le istituzioni europee sono impegnate nella risoluzione dei rapimenti di cittadini israeliani nella striscia di Gaza. Proprio oggi Picierno ha incontrato i familiari dei due soldati - Oron Shaul e Hadar Goldin - di cui vengono trattenuti i corpi e i familiari dei due civili - Avner Menghitsu e Hisham al-Sayed - che vengono ancora tenuti in ostaggio. Allo stesso tempo prosegue l'iter per includere i pasdaran iraniani - corpo dei guardiani della rivoluzione islamica - nelle organizzazioni terroristiche internazionali dell'Ue. Herzog e Picierno hanno poi condiviso come oggi il Mediterraneo rappresenti più che mai uno scenario di cooperazione e di sviluppo per l’Europa e per Israele, la cui alleanza strategica non è solo un valore politico ma un elemento essenziale per la tutela dello stato di diritto e della democrazia in tutta l’area. In primo luogo, si sono confrontati riguardo le complesse e interconnesse crisi che la regione del Mediterraneo allargato sta affrontando, comprese le sfide alla sicurezza, demografiche, economiche e politiche. In secondo luogo, la brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina e il sostegno dell'Iran hanno portato ad un’espansione di tale conflitto anche nell'area Mediterranea. Nel complesso occorre evidenziare gli sforzi congiunti dell'Ue e di Israele per ottenere interconnessioni energetiche più forti e verdi nel Mediterraneo. La stabilità dell'area e, più in generale, degli equilibri globali passa necessariamente per sinergie sempre più profonde tra Ue e Israele. (Res)