Milano: Carabinieri arrestano tre persone per una rapina in casa a Melzo

- Nella sera di venerdì, nel comune di Melzo, i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, hanno arrestato tre soggetti (due marocchini e un italiano), ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in rapina, lesioni personali e violenza privata. Nella serata del 6 gennaio a Melzo due cittadini marocchini di 40 e 49 anni, mentre si trovavano all’interno della propria abitazione, sono stati rapinati da due connazionali e due italiani che, dopo averli minacciati con armi da taglio e bottiglie, nonché aggrediti con pugni e schiaffi, si sono fatti consegnare due telefoni cellulari, monili d’oro, effetti personali e denaro contante, per poi dileguarsi. Le vittime, recatesi autonomamente presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Melzo, sono state dimesse con cinque giorni di prognosi. Le indagini, eseguite a partire dalla raccolta delle informazioni testimoniali nonché i riconoscimenti fotografici da parte delle vittime, hanno consentito di individuare quattro persone, tra le quali i tre indagati (italiano di 22 anni e due marocchini di 24 e 26 anni) tra i quali un soggetto dedito in maniera sistematica alla commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio nel territorio comunale melzese, posti in essere con particolare efferatezza, tanto da destare particolare allarme sociale. (Com)