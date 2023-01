Enac: sul sito dell'ente informazioni e mappa delle avio-eli-idrosuperfici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Agevolare la consultazione delle attività delle avio-eliidrosuperfici: questa la finalità del restyling effettuato all’apposita sezione del sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). Si tratta di strutture importanti per il sistema aeroportuale italiano che movimentano quotidianamente merci e persone, oltre ad assicurare servizi in materia di turismo e a supporto di settori essenziali tra cui la Protezione Civile e l’emergenza sanitaria. Sul portale dedicato alle avio-eli-idrosuperfici, sarà più semplice trovare informazioni aggiornate sulle infrastrutture gestite e autorizzate, mediante un’interfaccia riprogettata, idonea anche alla consultazione su dispositivi mobili. Tra le funzionalità migliorate: funzionalità di ricerca e filtro avanzate; attività dichiarate e autorizzazioni; riorganizzazione delle informazioni; navigazione per tipologia di contenuti, come contatti, gestione, caratteristiche tecniche, attività dichiarate. “È un ulteriore impegno dell’Ente per agevolare il lavoro di tutti gli attori del settore - ha spiegato il direttore generale Alessio Quaranta – e permetterà, allo stesso tempo, di avvicinare a questo settore, ancora più specifico del mondo aeroportuale, anche chi ha necessità di raccogliere informazioni pur non avendo familiarità con il tema”. (Com)