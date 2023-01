Speciale difesa: Ucraina, media, Israele esaminerà richiesta Usa per fornire sistemi di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni della sicurezza israeliana esamineranno una richiesta dell'amministrazione statunitense di fornire all'Ucraina sistemi di difesa aerea messi fuori servizio per aiutare Kiev nel conflitto in corso con la Russia e Ucraina. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Secondo quanto riferito dal sito di notizie israeliano "Walla", fonti dell'establishment della sicurezza israeliana hanno affermato che i funzionari sarebbero rimasti sorpresi dalla richiesta statunitense e ritengono che si tratti più di un gesto dichiarativo o di un tentativo di aumentare il coinvolgimento di Israele nel conflitto Russia-Ucraina. Il ministero della Difesa ha sottolineato che la "politica (sull'Ucraina) di Israele non è cambiata" e ha aggiunto che "ogni richiesta viene esaminata nel merito". (Res)