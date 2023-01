Speciale difesa: Crosetto, subito le armi o vince Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carri americani e tedeschi potrebbero cambiare l'esito della guerra: "Non sono un tecnico di strategia militare - dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla "Stampa" - Quello che è certo è che gli ucraini ne sono convinti". Ieri c'è stato un vertice telefonico tra Biden, Macron, Scholz, Sunak e Meloni: le richieste da part da parte degli ucraini all'Italia "non sono cambiate rispetto al passato: serve materiale di difesa aerea, per difendersi dai missili che si abbattono sull'Ucraina". Joe Biden ha ringraziato l'Italia per l'invio dell'artiglieria: "Non posso parlare del contenuto dei decreti emanato dal precedente governo. In quello che sarà approvato da questo non sono previste armi di artiglieria". Quanto al sistema di difesa antiaerea, Samp-T: "Non posso fornire dettagli, ma il Parlamento, attraverso il Copasir, sarà sempre e puntualmente informato, come prevede la legge". I tedeschi prima di dare il via libera, hanno tentennato molto: "Le pressioni internazionali che la Germania ha subito - osserva il ministro - sono assurde. A differenza di quanto fanno alcuni politici con l'Italia, io non mi intrometto nel dibattito interno di altri Paesi. Ma non può sfuggire il dettaglio che il governo tedesco sia formato da una coalizione di partiti che in campagna elettorale avevano proposto una forte riduzione della spesa militare". (Res)