Speciale difesa: Scholz respinge accuse di esitazione su armi a Ucraina

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha respinto le accuse di esitazione nella fornitura di armi all'Ucraina, impegnata a contrastare l'invasione russa. Da ultimo, le critiche si sono concentrate sui carri armati Leopard, prodotti dal conglomerato per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e richiesti dall'ex repubblica sovietica. Scholz ha a lungo risposto negativamente, motivando il rifiuto con la necessità di evitare un'escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, tale da coinvolgere la Nato. Inoltre, per mesi, il cancelliere ha ribadito che gli aiuti militari per l'Ucraina devono essere concordati tra i Paesi che la sostengono. Tale politica ha portato ieri Scholz ad annunciare l'invio all'ex repubblica sovietica di 14 Leopard 2A6, provenienti dai depositi della Forze armate tedesche (Bundeswehr). Allo stesso tempo, il cancelliere ha autorizzato gli altri Paesi che hanno in dotazione i Leopard 2 a trasferirli all'Ucraina. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”, il capo del governo federale ha difeso la durata del processo decisionale sui carri armati, sottolineando come la medesima procedura sia stata applicata a tutti gli aiuti militari inviati dalla Germania all'Ucraina. In particolare, Scholz ha affermato di essersi “sempre assicurato di agire di pari passo” con gli alleati. Il cancelliere ha proseguito: “Con tutte le decisioni, ci si assicurava sempre che fossero preparate, ben equilibrate e assunte insieme agli alleati”. Ora, ha sottolineato Scholz, la fornitura dei Leopard 2 all'Ucraina invia “un messaggio molto chiaro” al presidente russo, Vladimir Putin: “La sua guerra imperialista non avrà successo perché sosterremo insieme l'Ucraina senza lasciarci dividere e allo stesso tempo ci assicureremo sempre di non diventare parte della guerra. (Geb)