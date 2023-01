Speciale difesa: Scholz, Putin non può aspettarsi che sostegno a Kiev diminuisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non può aspettarsi che il sostegno all'Ucraina diminuisca. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, il capo del governo federale ha commentato la sua decisione di consegnare al Paese aggredito dalla Russia 14 carri armati Leopard 2A6, provenienti dai depositi delle Forze armate della Germania (Bundeswehr). Allo stesso tempo, Scholz ha autorizzato gli altri Paesi che hanno in dotazione i Leopard 2, prodotti dal conglomerato per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), a trasferirli all'Ucraina. Per il cancelliere, questi carri armati sono “molto efficaci”. Tuttavia, “si deve presumere che la guerra nell'ex repubblica sovietica non finirà rapidamente, poiché Putin è disposto ad accettare perdite incredibilmente elevate”. A ogni modo, secondo Scholz, il messaggio della fornitura dei Leopard 2 alle Forze armate di Kie è “Putin non può aspettarsi che il sostegno all'Ucraina diminuisca”. Il cancelliere ha, infine, evidenziato che la Germania è “all'avanguardia” e “fa di più” nelle consegne di armi al Paese aggredito dalla Russia (Geb)