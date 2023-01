Ue: Commissione invita l'Italia a porre fine alla discriminazione lavorativa dei docenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia per non aver rispettato le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori. Secondo il diritto dell'Ue, si legge in un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione, "i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione, non devono essere discriminati a causa della loro nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e le condizioni di lavoro". Come si legge nella nota, "in una sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che una legge italiana del 2004 fornisce un quadro accettabile per la cosiddetta ricostruzione delle carriere dei docenti stranieri nelle università italiane". Secondo il parere della Commissione, la legge italiana consente quindi di adeguare lo stipendio, l'anzianità e le corrispondenti prestazioni previdenziali a quelle di un ricercatore con contratto a tempo parziale, e riconosce loro il diritto agli arretrati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. "Tuttavia, la maggior parte delle università non ha preso le misure necessarie per una corretta ricostruzione delle carriere dei docenti, con il risultato che la maggior parte dei docenti stranieri non ha ancora ricevuto le somme a cui ha diritto", comunica l'esecutivo Ue. Secondo la Commissione europea, l'Italia non ha adottato le misure necessarie dall'avvio della procedura d'infrazione nel settembre 2021 e continua a discriminare i docenti stranieri. Secondo la procedura, l'Italia ha adesso due mesi di tempo per adottare le misure necessarie, altrimenti la Commissione potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Beb)