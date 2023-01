Spagna: Gamarra (Pp), Sanchez non ha informato Feijo su attacco di Algeciras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale del Partito popolare (Pp), Cuca Gamarra, ha accusato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di non aver informato il leader nazionale popolare, Alberto Nunez Feijoo, del violento attacco di ieri ad Algeciras che ha provocato la morte di un sacrestano e diversi feriti, chiedendo al contempo la convocazione della Commissione di monitoraggio del Patto anti-jihadista. Secondo Gamarra "è giunto il momento di tenere questa riunione che non ha avuto luogo durante l'intero governo di Pedro Sanchez", ormai quasi cinque anni fa. La segretaria del Pp ha lamentato, inoltre, l'assenza di comunicazioni sull'invio di carri armati Leopard all'Ucraina. "Non è così che funziona una democrazia. Ci deve essere comunicazione su questioni delicate", ha evidenziato Gamarra, ricordando l'impegno assunto dal suo leader di recuperare questa pratica istituzionale tra il capo dell'esecutivo e il leader dell'opposizione se arriverà alla presidenza del Paese.(Spm)